Глава AmCham: технологические компании США хотят возобновить работу в России

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские компании, работающие в сферах высоких технологий, в авиационной отрасли, производстве энергетического оборудования, а также предметов роскоши и косметики особенно заинтересованы в возобновлении деятельности в России. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

Говоря об американском бизнесе, рассчитывающем вернуться в Россию, он отметил: "Это прежде всего компании, которые попали под те санкции, которые чисто технически не дают им возможности работать в России, например, в сфере высоких технологий, предметов роскоши и косметики, в производстве энергетического оборудования и все та же авиационная отрасль". "К сожалению, они не могут вести свою работу в силу прямых ограничений, но, конечно, хотели бы вернуться", - пояснил Эйджи.

Как он напомнил, ранее Американская торговая палата в РФ подсчитала, что прекращение работы в России нанесло серьезный финансовый ущерб некоторым американским компаниям. "$100 млрд - это прямые убытки от вынужденного ухода, потери в деньгах, - отметил Эйджи. - Если подсчитать непрямые убытки - потерю доли рынка, упущенную выгоду и так далее, то цифра будет где-то порядка $300 млрд".

"Сейчас компании продолжают терять доли рынка. Подсчитать это довольно непросто, но потери американских компаний в деньгах совпадают с динамикой потерь доли рынка в отдельных секторах", - добавил он.