МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия новых лабораторных центров Роспотребнадзора в некоторых регионах. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложит главе государства о развитии и модернизации инфраструктуры службы, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению президента. Проект реализуется с 2021 года и направлен на укрепление системы защиты от эпидемий.

Как ранее уточнял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на мероприятии откроют новые лаборатории Роспотребнадзора в разных регионах России: в Мариуполе (ДНР), в Волновахе (ДНР), в Волгограде, Воронеже, Симферополе, Оренбургской области.

О лабораториях

Так, новый крупный лабораторный корпус откроют в Оренбурге. Лаборатории объекта позволят оперативнее контролировать эпидемиологическую обстановку и качество среды по всей области. Помимо этого, корпус важен для усиления контроля за трансграничными природными очагами инфекций и болезней у границы с Казахстаном.

Реконструкция противочумного института завершена в Волгограде, на мероприятии дадут старт работе обновленного объекта. Его мощности удвоили, а площади увеличили на 50%. Новые блоки для диагностики, вирусологии и работы с животными позволяют глубже изучать опасные патогены.

Новый центр гигиены и эпидемиологии откроют в Воронеже. Он увеличит мощность лабораторной базы Воронежской области в 2,5 раза, а также поможет эффективнее выявлять патогены, а также незаявленные ГМО и токсины в продуктах и воде. Центр станет самой современной лабораторной базой в регионе.

В Мариуполе восстановлен лабораторный корпус, разрушенный в ходе боевых действий. В учреждении уже проводятся тысячи анализов для контроля качества среды и профилактики инфекций. Открытие корпуса станет первым этапом по возрождению санитарной службы в ДНР.

Помимо этого, новый современный противочумный центр построили в Симферополе. Он станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидемиологической обстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только Республики Крым, но и Херсонской и Запорожской областей. Примечательно, что центр построен на участке, где до 2014 года планировалось строительство иностранных лабораторий.