По словам Роберта Эйджи, такие ограничительные меры ставят под угрозу безопасность простых людей

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская торговая палата в России (AmCham Russia) выступает против санкций США на поставки в Россию запчастей для гражданской авиации, такие меры ставят под угрозу безопасность обычных людей. Об этом заявил в интервью ТАСС глава палаты Роберт Эйджи.

"Безопасность полетов для нас является одной из приоритетных тем изначально. Потому что, даже если мы не говорим об ущербе для бизнеса - производителей самолетов, запчастей, двигателей и другого авиационного оборудования, то больше всего рискуют простые люди, - подчеркнул он. - То есть безопасность полетов при отсутствии запчастей и должного обслуживания и ремонта самолетов вызывает наибольшую озабоченность".

"Поэтому именно против санкций в этой области мы выступали и выступаем совместно с Франко-российской торгово-промышленной палатой. У нас есть "инициатива двух континентов", мы публикуем различные материалы относительно нашей позиции по безопасности полетов", - сказал Эйджи. Он также подчеркнул: "Согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, гражданская авиация и безопасность полетов не должны быть использованы в качестве средства политического давления, поэтому это еще и нарушение конвенции".

Власти США ранее ввели ряд ограничений в отношении поставок запчастей для гражданской авиации. В феврале 2022 года они, в частности, ужесточили контроль в отношении продукции авиационной сферы, направляемой в Россию, и ввели новые требования к лицензированию определенных самолетов и запчастей.