Глава AmCham: бизнес США хочет сотрудничать с РФ по редкоземельным металлам

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией в сферах, касающихся редкоземельных металлов, но практические возможности для этого появятся после достижения договоренностей об урегулировании на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"Да, сотрудничество в области редкоземельных металлов - это один из тех проектов, который одинаково интересен обеим сторонам. У России есть редкоземельные металлы, у США - технологии их переработки", - отметил он.

"Но, как я и говорил, без мирного соглашения [по Украине] и снятия санкций со стороны США это так и останется всего лишь возможностью. И пока действует запрет на инвестиции в Россию, компании из США не могут ею воспользоваться", - добавил Эйджи.