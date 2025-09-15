AmCham: бизнес США заинтересован в прямом авиасообщении с Россией

Самого факта возобновления недостаточно, отметил глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский бизнес заинтересован в возобновлении прямого авиасообщения с Россией и создании условий для его рентабельности. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"Конечно, возобновление прямого авиасообщения между Россией и США представляло бы интерес. Но самого факта возобновления недостаточно. Нужно, чтобы это было рентабельно для авиакомпаний. А для этого нужно восстанавливать бизнес-отношения, восстанавливать работу консульских учреждений и выдачу виз, - отметил он. - На это мы тоже очень надеемся".

В начале сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью ТАСС, что Россия сделала Соединенным Штатам конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения. Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются.