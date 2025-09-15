Их площадь составит 385 га, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Херсонской области Сергей Козупица

ГЕНИЧЕСК, 15 сентября. /ТАСС/. 26 земельных участков площадью 385 га дополнительно выделят в Херсонской области для строительства жилых домов. Об этом сообщил в ходе конференции по развитию исторических территорий, Крыма и Севастополя "Движение.конф" министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Херсонской области Сергей Козупица.

"В рамках разработки мастер-планов <...> выявлено и сейчас планируется включение в оборот еще 26 земельных участков площадью 385 га с градпотенциалом 3,1 млн кв. м. Это будет дополнительно. Я думаю, что мы это сделаем в кратчайшие сроки", - сказал он.

26 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в регионе выделено для строительства жилья порядка 44 участков площадью почти 600 га с потенциалом в 5,7 млн кв.