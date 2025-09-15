Профицит внешней торговли России в июле вырос до $13,2 млрд

Дефицит баланса услуг в июле вырос до $5,5 млрд за счет опережающего роста импорта услуг по сравнению с экспортом

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам июля 2025 года вырос на $3 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил $13,2 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

Относительно уточненного показателя июня 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами вырос на $3,9 млрд, до $13,2 млрд вследствие более существенного роста экспорта по сравнению с импортом.

Дефицит баланса услуг в июле увеличился до $5,5 млрд за счет опережающего роста импорта услуг по сравнению с экспортом, связанного с сезонным повышением расходов россиян в ходе зарубежных поездок, пояснили в регуляторе.

Профицит счета текущих операций в июле 2025 года составил $1,7 млрд против дефицита в размере $0,3 млрд в июне 2025 года. Формирование профицита обусловлено увеличением положительного сальдо торгового баланса, добавил регулятор.

Профицит баланса внешней торговли товарами в январе - июле текущего года уменьшился до $70,7 млрд с $81,1 млрд в январе - июле 2024 года в результате сокращения экспорта при одновременном росте импорта, сообщает ЦБ РФ. Профицит счета текущих операций за январь - июль уменьшился до $25,1 млрд с $41,5 млрд в соответствующем периоде 2024 года преимущественно в результате ослабления торгового баланса.