Речь идет о периоде с 09:00 часов 16 сентября до 09:00 часов 26 сентября

ЕРЕВАН, 15 сентября. /ТАСС/. Поставки российского газа в Армению через Грузию временно прекратятся из-за ремонта газопровода на территории Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".

В компании отметили, что на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" (DN 1400) в период с 09:00 часов 16 сентября до 09:00 часов 26 сентября на территории Ставропольского края проведут плановые ремонтные работы. По этой причине временно остановят поставки природного газа в Армению по этому газопроводу.

В "Газпром Армения" также сообщили, что на это время бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей будет работать без ограничений благодаря внутренним резервам и дополнительным объемам поставок природного газа из Ирана.