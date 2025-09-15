В Банке России отметили, что приток средств в кредитные организации был незначительным и пришелся только на срочный сегмент

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россияне в августе менее активно размещали деньги на вкладах, при этом кредиты брали активнее, чем в июле, следует из оперативных данных ЦБ РФ.

"По оперативным данным, в августе население менее активно размещало средства на вклады, приток средств в банки был незначительным и пришелся только на срочный сегмент", - отмечается в материалах ЦБ. При этом требования банков к населению росли более активно.

Выше июльских значений оказались и требования банков к организациям. "При этом темп роста валютных требований ускорился, а рублевых - был близок к уровню июля", - уточнили в ЦБ.