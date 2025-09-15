Их размер составил 0,0598 рубля на акцию

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Совет директоров ОГК-2 рекомендовал к выплате по итогам 2024 года дивиденды в размере 0,0598 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, - 5 ноября. Дата окончания приема бюллетеней для голосования назначена на 17 октября.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании участников эмитента, установлено 23 сентября.

В мае 2025 совет директоров компании рекомендовал утвердить дивиденды в размере 0,0598 рубля на акцию за 2024 год. В июне акционеры ОГК-2 не смогли принять решение о выплате дивидендов в ходе общего собрания акционеров.

За 2022 год ОГК-2 выплатила 5,8 копеек на акцию, всего на дивиденды было направлено 6,41 млрд рубля. За 2023 год дивиденды не выплачивались.

О компании

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг", который входит в "Газпром энергохолдинг" (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).