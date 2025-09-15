Компания стала четвертой в мире, чья рыночная стоимость достигла такой отметки

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Корпорация Alphabet, материнская компания Google, стала четвертой коммерческой структурой в истории, чья капитализация превысила $3 трлн, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

На торгах стоимость одной акции Alphabet по состоянию на 17:15 мск превысила $252,18, в результате чего капитализация составила $3,024 трлн.

Alphabet стала четвертой компанией в мире, чья рыночная стоимость достигла такой отметки. Она присоединилась к тройке лидеров - Nvidia, Microsoft и Apple.