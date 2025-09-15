Индекс РТС перешел к росту после публикации ЦБ официальных курсов валют

По данным на 17:28 мск, показатель увеличивался на 0,42%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к росту после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 16 сентября до 83,07 рубля, евро - до 97,45 рубля, юаня - до 11,59 рубля.

По данным на 17:28 мск, индекс РТС рос на 0,42%, до 1 064,62 пункта, индекс Мосбиржи снижался на 1,23% и находился на уровне 2 804,71 пункта.

К 18:05 мск индекс РТС ускорил рост и составлял 1 066,76 пункта (+0,62%), а индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 813,06 пункта (-0,94%).