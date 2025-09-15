Применение такой системы значительно снижает отклонения частоты и напряжения при набросах и сбросах нагрузки, сообщил директор по развитию ООО "Энерготехсервис" Евгений Лысаков

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты приступили к опытно-промышленным испытаниям системы накопления энергии для ТЭК российского производства. Первые результаты оказались положительными по ряду критериев, сообщил директор по развитию ООО "Энерготехсервис" Евгений Лысаков на дискуссионной сессии "Развитие технологического потенциала предприятий ТЭК: технологический аудит, анализ, решения, реализация" на международном энергетическом форуме TNF в Тюмени.

"У нас есть российский партнер, с которым мы <…> пытаемся реализовать этот проект - то есть разработать и применить эффективно систему накопления энергии российского производства с поддержкой, с разработкой основных компонентов, с производством полного цикла в РФ. Сейчас мы проводим опытно-промышленные испытания такой системы, и в принципе могу сказать, что по целому ряду критериев мы добились положительного результата.<…> Хочу подчеркнуть, что развитие производства таких накопителей и их применение в нефтегазовой отрасли будет, по моему мнению, "путевкой в жизнь" для технологии. Потому что сами системы могут применяться в самых разных индустриях, но нефтегазовая отрасль накладывает настолько серьезные требования по качеству, по автономии, по тому, насколько тщательно и аккуратно прописаны алгоритмы работы оборудования, что если они будут удовлетворены в нефтегазе, то и в других применениях работа для оборудования найдется - поставщик выйдет на мировой уровень производства такой техники", - сказал он.

По данным Лысакова, применение такой системы значительно снижает отклонения частоты и напряжения при набросах и сбросах нагрузки. "Если говорить о крупных накопителях большой мощности, <…> такие машины пришли в промышленность, нефтегазовую отрасль совсем недавно - буквально несколько лет назад, может быть меньше 10 лет, первые <...> появились в США, они там использовались для решения одной узкой задачи - компенсации резкой переменной нагрузки при бурении на дизельных установках для экономии дизельного топлива", - пояснил он, добавив, что сейчас спектр задач устройства значительно шире.

Как отметил заместитель руководителя Центра компетенций технологического развития ТЭК при Минэнерго РФ Павел Бравков, в этом году центр совместно с "Нацпромлизингом" создал "карту компетенций" по предприятиям Тюменской области, в результате в проработке более десятка проектов по созданию высокотехнологичного оборудования, производств. На сессии эксперты обсудили решения, которые компании предлагают.

