Борьба с уходом от налогов и "острое лезвие" экономики РФ. О чем заявил Путин

О чем заявил Путин

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские власти снижают инфляцию, и тенденция уже достаточно яркая, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Кабмин продолжает работать над проектом бюджета: Путин рассказал, что накануне около двух часов обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным приоритеты проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

ТАСС собрал заявления главы государства.

О результатах работы

По данным Минэкономразвития, в июле ВВП России "прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев 2025 года прирост ВВП составил 1,1%".

Усилия по снижению инфляции в РФ дают результат, "тенденция достаточно яркая": "Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе - 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции - ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат".

О целях в российской экономике