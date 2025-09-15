Борьба с уходом от налогов и "острое лезвие" экономики РФ. О чем заявил Путин

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские власти снижают инфляцию, и тенденция уже достаточно яркая, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Кабмин продолжает работать над проектом бюджета: Путин рассказал, что накануне около двух часов обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным приоритеты проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
ТАСС собрал заявления главы государства.
О результатах работы
- По данным Минэкономразвития, в июле ВВП России "прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев 2025 года прирост ВВП составил 1,1%".
- Усилия по снижению инфляции в РФ дают результат, "тенденция достаточно яркая": "Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе - 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции - ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат".
О целях в российской экономике
- Власти РФ ставили задачу пройти по "острому лезвию" между макроэкономической стабильностью и охлаждением экономики: "Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить".
- Главная цель - обеспечение необходимых темпов роста экономики РФ выше мировой динамики: "Нами обозначена главная цель, а именно - обеспечить необходимые для этого темпы роста. <…> "[Российская экономика должна] стремиться опережать ее (глобальную экономику - прим. ТАСС) динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики".
- Нужно бороться с "теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов": "Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета".
- Кабмин РФ продолжает работать над проектом бюджета, в связи с чем проводится целая серия совещаний по контурам главного финансового документа страны и его основным приоритетам, в числе основных вопросов - "исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России".