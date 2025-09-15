До 1 октября в Думу должен поступить проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, указал первый заместитель председателя палаты парламента Александр Жуков

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Госдума в ноябре планирует рассмотреть основные направления денежно-кредитной политики. Об этом сообщил первый заместитель председателя палаты парламента Александр Жуков.

"В ноябре планируем рассмотреть основные направления денежно-кредитной политики", - сказал Жуков журналистам.

Он добавил, что до 1 октября в Думу должен поступить проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. По словам депутата, бюджет на следующие три года должен быть направлен на обеспечение всех социальных обязательств, укрепление обороноспособности и безопасности страны, поддержку военнослужащих и членов их семей. Также в приоритете технологическое развитие экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, интеграция новых субъектов РФ.

Кроме того, будут рассмотрены бюджеты внебюджетных фондов на следующую трехлетку, добавил Жуков.