МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Компания "Деловое партнерство" в конце текущего года планирует запустить завод по производству кондитерских изделий на территории Подольска. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 2,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Деловое партнерство" завершают первую очередь строительства нового производственного корпуса по выпуску кондитерских изделий на территории городского округа Подольск. Реализация проекта началась в 2022 году в рамках программы импортозамещения и предполагает две очереди строительства. Готовность первой - уже превысила 90%, запуск завода мощностью более 50 тыс. т продукции в год запланирован к концу 2025 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что инвестиции в реализацию проекта составили около 2,5 млрд рублей. Запуск производства позволит создать около 100 новых рабочих мест.

Отмечается, что на новом заводе будут выпускать кондитерские изделия, снеки, орехи, сухофрукты, ингредиенты для молочной промышленности.