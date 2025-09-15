Общая площадь посевных площадей в регионе в 2025 году составила 2,9 млн га

ОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Аграрии Омской области, где в конце августа из-за переувлажнения почвы был введен режим ЧС, застраховали 941 тыс. га посевных площадей, или более трети всех посевов. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков.

"По данным НСА, на 1 августа в регионе были обеспечены страховой защитой 941 тыс. га. Основные застрахованные культуры - зерновые (719,7 тыс. га) и масличные (136,4 тыс. га), также обеспечены страховой защитой зернобобовые (68,2 тыс. га), кормовые культуры (16,0 тыс. га) и картофель (255 га). Аграрии преимущественно использовали программу страхования на случай ЧС, по которой застрахованы 881 тыс. га", - сообщила пресс-служба.

Общая площадь посевных площадей в Омской области составила в 2025 году 2,9 млн га. Как уточнил ТАСС президент союза Корней Биждов, процесс урегулирования убытков уже стартовал, но доступ к пострадавшим полям пока сильно ограничен из-за переувлажнения. "Транспорт и сельхозтехника не могут проехать, в связи с чем невозможно пока провести обследование полей", - отметил он.

Биждов подчеркнул, что в прошлом году в Омской области также был введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Тогда аграрии получили 98 млн рублей выплат. Основная сумма поступила еще в 2024 году, остатки - в начале этого года. "Таким образом, совершение основных выплат в системе агрострахования по переувлажнению в 2025 году ожидается до конца 2025 года", - подытожил он.

Омская область - один из ведущих аграрных регионов Сибири. Традиционно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2024 году был собран рекордный за последние 15 лет урожай - почти 4 млн тонн зерна.