Предприятия региона обеспечивают 23% всего объема колбасных изделий в ЦФО и свыше 11% от общероссийского производства

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Свыше 170 тыс. т колбасных изделий выпустили производители Московской области за семь месяцев текущего года. Это на 13% больше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Колбасные изделия - неотъемлемая часть гастрономической культуры, предлагающая потребителям широкое разнообразие вкусов - от классических сервелатов и салями до нежных вареных колбас и сытных сарделек. За семь месяцев 2025 года Подмосковные производители выпустили более 170 тыс. т колбасных изделий, что на 13% превысило показатели аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что предприятия региона обеспечивают 23% всего объема колбасных изделий в ЦФО и свыше 11% от общероссийского производства, занимая третье место в обоих рейтингах. Среди крупнейших производителей продукции АО "ОМПК" под брендами "Останкино" и "Папа может", АО "Черкизово-Кашира", ООО "Мясокомбинат "Клинский", ООО "Трио-Инвест" ("Мираторг"), ООО "Царицыно Эталон" и другие.

По данным министерства, в прошлом году в Московской области произвели почти 268 тыс. т колбасных изделий.