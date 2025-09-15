По данным Банка России, годовая замедлилась до 8,1%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Потребительские цены в РФ в августе снизились на 0,4% после роста на 0,57% в июле, годовая инфляция в последний месяц лета замедлилась до 8,1% с 8,8% в июле, следует из материалов ЦБ РФ.

"В августе 2025 года потребительские цены снизились на 0,4% (в июле возросли на 0,57%). Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность и в пересчете на год сократился и составил 4,1% (в июле - 8,4%). Снижение по сравнению с июлем в первую очередь объясняется выходом из расчета индексации коммунальных тарифов", - отметил регулятор.