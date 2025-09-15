Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не намерена вводить дополнительные пошлины в отношении продукции из КНР из-за закупок Китаем российской нефти, если такие же меры не примут европейские союзники США. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg.

"Мы ожидаем, что теперь европейцы выполнят свою часть и мы не станем действовать без европейцев", - ответил он на вопрос о том, введут ли США пошлины в отношении КНР.

Президент США Дональд Трамп 13 сентября заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса". Кроме того, глава Белого дома призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По его словам, это поможет положить конец украинскому кризису, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении Китая под предлогом закупок им российской нефти.