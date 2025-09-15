Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции ДВМП

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 1,05%, до 2 809,85 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,51% - до 1 065,54 пункта. Курс юаня снизился на 18,55 копейки, до 11,56 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал торговую пятидневку снижением к 2 800 пунктам. Более осторожный, чем ожидалось, шаг ЦБ по снижению ключевой ставке, разворот рубля к укреплению и новые санкционные угрозы - основные причины нисходящего движения. При этом сырьевые активы сегодня в основном росли в цене", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции ДВМП, скорее всего, на фоне оптимистичных планов корпорации развивать сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки. Лидерами понижения стали акции "Вуш холдинга", скорее всего, из-за переоцененности бумаг", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 16 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на 16 сентября - 82-85 рублей за доллар США и 11,4-11,8 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2 750 - 2 850 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 16 сентября индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2 800 - 2 900 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 81-83 рубля, 96-98 рублей и 11,4-11,9 рубля соответственно.