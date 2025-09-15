По данным банка, удельный показатель соответствия критериям рейтинга составил 90,25%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Совкомбанк получил оценку "АА+" в антикоррупционном рейтинге Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), говорится в сообщении кредитной организации.

По данным банка, удельный показатель соответствия критериям рейтинга составил 90,25%. Совкомбанк второй год подряд проходит очную процедуру оценки.

"Присвоение класса "АА+" - результат системной работы всего банка. Мы обеспечиваем ведущую роль высшего руководства, развиваем риск-ориентированный подход, регулярно оцениваем эффективность мер и повышаем вовлеченность сотрудников. Для нас это не разовая кампания, а часть корпоративной культуры: нулевая толерантность к коррупции, открытость и постоянное совершенствование практик в соответствии с Антикоррупционной хартией российского бизнеса", - отметила комплаенс-директор группы "Совкомбанк" Марина Бурдонова.

РСПП формирует антикоррупционный рейтинг российского бизнеса с 2020 года.