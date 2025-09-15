Министр Райт: США пока что не готовы полностью отказаться от российского урана

В настоящее время Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, сообщило издание Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты движутся к тому, чтобы прекратить использование российского обогащенного урана, но еще не готовы полностью отказаться от него из-за высокой зависимости от поставок из РФ. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью агентству Bloomberg в Вене.

"Мы движемся к тому, чтобы больше не использовать российский обогащенный уран, но мы еще не достигли этой цели", - сказал Райт в интервью на полях ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ.

По данным Bloomberg, в настоящее время Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, которые генерируют примерно пятую часть электроэнергии в США. Быстрое прекращение этих поставок, по оценкам, может поставить под угрозу около 5% выработки электроэнергии в стране.

По словам Райта, для отказа от российских поставок США необходимо значительно увеличить внутренние мощности по добыче и обогащению урана. Администрация президента Дональда Трампа также намерена увеличить стратегический резерв урана, чтобы застраховаться от перебоев в поставках и поддержать развитие атомной энергетики в стране.