Запад продолжает злоупотреблять "своим ведущим положением в мировой финансовой системе и доминированием в глобальных институтах", заявила представитель РФ Алена Гавриленко на 60-й сессии ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) искусственно тормозят реформы с целью сдержать рост влияния развивающихся стран в мировой финансовой системе. Об этом заявила представитель РФ Алена Гавриленко на 60-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября.

По ее словам, западные государства продолжают злоупотреблять "своим ведущим положением в мировой финансовой системе и доминированием в глобальных институтах". В частности, ключевые акционеры используют МВФ и ВБ "в сугубо корыстных, неоколониальных целях, противоречащих насущным интересам мирового большинства". "Искусственно тормозятся реформы, направленные на повышение роли развивающихся стран в мировых финансовых процессах", - добавила она.

По словам Гавриленко, российская сторона считает необходимым проведение комплексной реформы международной финансовой архитектуры, "в основе которой должны лежать принципы равенства, недискриминации, равного доступа к имеющимся финансовым возможностям и инструментам". "Недопустима неоколониальная практика диктата, ультиматумов и односторонних санкций, включая блокирование и изъятие суверенных активов", - подчеркнула представитель РФ.