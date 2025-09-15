Значительную часть дополнительных средств направили на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию для предприятий энергетики региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края на очередной сессии приняли поправки в бюджет региона, увеличивающие его доходы на 7,2 млрд рублей, при этом дефицит все еще составляет 7,45 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"На 51-й сессии Законодательного собрания Камчатского края утверждены изменения в региональный бюджет на 2025-2027 годы. Доходы бюджета Камчатского края в 2025 году выросли на 7,2 млрд рублей и составили 145,380 млрд рублей благодаря поступлению средств из федерального бюджета, а также увеличению налоговых и неналоговых доходов. Показатели расходов и дефицита бюджета составили 152,830 млрд рублей и 7,45 млрд рублей соответственно", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что значительная часть дополнительных средств (2,549 млрд рублей) направлена на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию для предприятий энергетики Камчатского края. На переселение граждан из аварийного жилья предусмотрено 357,9 млн рублей. Авиапредприятиям выделят 200 млн рублей на возмещение разницы в стоимости билетов для пассажиров межмуниципальных рейсов. На предоставление мер социальной поддержки участников СВО и их семей дополнительно направлено 784,5 млн рублей.

Доходы и расходы бюджета Камчатского края на 2026 год увеличены на 886,5 млн рублей, на 2027 год - на 725,2 млн рублей. Основная часть этих средств предназначена для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.