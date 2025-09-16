Средний размер потребительского кредита растет третий месяц подряд, сообщили в Национальном бюро кредитных историй

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Средний размер выданных потребительских кредитов в августе 2025 года увеличился на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 206,8 тыс. рублей (в 2024 году - 171,9 тыс. рублей). При этом в августе этого года данный показатель оказался выше уровня 200 тыс. рублей впервые с начала 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем средний чек потребкредита в августе 2025 года увеличился на 8,1% (в июле - 191,3 тыс. рублей).

Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных потребкредитов в августе текущего года был отмечен в Москве (397,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (333,6 тыс. рублей), а также в Московской (293,2 тыс. рублей), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (232,5 тыс. рублей) и Ленинградской (228 тыс. рублей) областях.

При этом самый серьезный рост среднего чека потребительского кредита в августе 2025 года по сравнению с 2024 годом продемонстрировали Ленинградская область (+32%), Санкт-Петербург (+29,8%), Москва (+26,6%), Московская область (+25%) и Республика Татарстан (+21,3%).

"Средний размер потребительского кредита растет третий месяц подряд, достигнув в августе наивысшего значения почти за два последних года. Напомним, что в 2024 году средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд, а пик этого падения пришелся на январь 2025 года. Во многом такая динамика являлась следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В то же время начиная с февраля данный показатель постепенно восстанавливался, достигнув максимального значения в прошлом месяце", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.