В денежном выражении объемы поставок выросли в 1,5 раза, следует из данных Бюро национальной статистики республики

АСТАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Казахстан за семь месяцев 2025 года на 33% нарастил импорт пива из России - с января по июль 2025 года в республику из РФ было ввезено более 36,5 млн литров, в аналогичном периоде прошлого года - около 27,4 млн литров, следует из данных Бюро национальной статистики Казахстана, которые проанализировал ТАСС.

В стоимостном выражении объемы импорта выросли в 1,5 раза - за семь месяцев текущего года стоимость импортируемого из РФ в Казахстан пива составила $20,6 млн, за аналогичный период 2024 года - $13,4 млн. Таким образом, в 2025 году в среднем литр российского пива в указанном периоде обошелся казахстанским импортерам в $1,8, в прошлом году цена была выше и составляла около $2.

Экспорт пива из Казахстана в РФ в этом году в стоимостном выражении также вырос почти в 1,5 раза - до $6,4 млн, за семь месяцев 2024 года он оценивался почти в $4,3 млн. В объемах Казахстан экспортировал в Россию за семь месяцев текущего года порядка 9,28 млн литров, в аналогичном периоде прошлого года - 7,8 млн литров, рост объемов в 2025 году составил 18%. Средняя цена литра пива, которое поставляется из республики в Россию, в этом году составила $1,45, в прошлом году литр стоил в среднем $1,81.

Казахстан также за январь-июль экспортировал значительные объемы пива в такие страны Евразийского экономического союза, как Киргизия и Белоруссия.