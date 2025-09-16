Работы планируют завершить летом 2026 года

ХАБАРОВСК, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят порядка 150 млн рублей на благоустройство дамбы Южного округа в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в региональном правительстве.

Строительство дамбы началось в 2015 году, сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Работы по дамбе завершились в августе 2025 года, ее сдали вместе с понтоном-батопортом. Объект возводился для защиты от высокой воды 16 городских улиц. В планах региональных властей объединить дамбу с существующей набережной Амура, которая находится в центре города, создав единый прогулочный маршрут вдоль берега реки. К этим работам уже приступили, начав реконструкцию участка набережной в районе речного вокзала по направлению к дамбе.

"Выделяем свои деньги, порядка 150 млн рублей на благоустройство дамбы", - сказали в правительстве.

Дамба с момента создания ее основного тела несколько лет назад стала одним из любимых мест прогулок хабаровчан. Однако ранее люди гуляли по ней нелегально, как по объекту незавершенного строительства. С окончанием всех работ дамбу ждет благоустройство. Планируется сделать освещение, проложить беговые дорожки, велодорожки, открыть кафе. Бетонные плиты боковых конструкций дамбы планируют украсить муралами. Благоустройство хотят начать уже в 2025 году, а закончить летом 2026.

Дамба возводилась в три этапа. Первый включал в себя 5-километровый участок от базы отдыха "Дельфин" до входа в Амурский затон, второй - почти 300-метровый участок около торгового центра "Броско молл". Третий этап - это устои заградительного сооружения, монолитный порог с устройством понтона-батопорта длиной 75 м, который является составной частью затворного сооружения.