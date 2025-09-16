Сейчас ведется формирование документации, сообщили в министерстве промышленности, энергетики и инноваций республики

УФА, 16 сентября. /ТАСС/. Проект в химической промышленности будет реализован в Башкирии по механизму специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). Сейчас ведется формирование документации, сообщили ТАСС в министерстве промышленности, энергетики и инноваций республики.

"Ведется подготовка проекта в отрасли химической промышленности Республики Башкортостан. Реализация проекта планируется в рамках механизма СПИК 2.0. Проект на стадии формирования документации", - говорится в сообщении.

Кроме этого, прорабатывается возможность заключения инвестиционного контракта с крупным промышленным предприятием региона по проекту по модернизации производства для увеличения выпуска серийной продукции и освоения перспективных изделий с использованием механизма СПИК 1.0. Он имеет важное значение в повышении обороноспособности страны и развития региона. "Республика Башкортостан выступает стороной СПИК наряду с Российской Федерацией и поддерживает применение в рамках СПИК следующих мер стимулирования в сфере промышленности регионального уровня: снижение ставки по налогу на прибыль в региональный бюджет и неухудшение налоговых условий в части налога на прибыль организации, налога на имущество организации, транспортного налога", - добавили в Министерстве.

СПИК 2.0 - новая модель специнвестконтрактов, по которой увеличивается срок их действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог составлял 750 млн рублей.