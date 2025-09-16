Во всех исследуемых регионах средний чек ночных покупок на порядок выше - более 4 000 против 2 200 - 2 600 днем, сообщили компания "Золотое яблоко" и сервис "Авито"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Опрошенные россияне тратят ночью на онлайн-шоппинг почти в два раза больше, чем в дневное время, говорится в совместном исследовании компании "Золотое яблоко" и сервиса "Авито".

"Ночь - время наиболее высоких средних чеков. <...> Согласно данным «Авито», во всех исследуемых регионах средний чек ночных покупок на порядок выше - более 4 000 против 2 200 - 2 600 днем", - поделились эксперты.

В "Авито" самый высокий средний чек приходится на полночь - почти 3 900 рублей за заказ, в остальное время он снижается до 2 200 - 2 400 рублей. В "Золотом яблоке" максимальный ночной средний чек отмечается в два часа ночи и составляет 5 286 рублей. При этом у мужчин ночной средний чек на 25% выше, чем у женщин - 6 255 рублей против 5 010, отметили аналитики.

Около половины ночных покупок совершается с полуночи до часа ночи. С четырех часов утра количество заказов резко растет. Самая активная ночная аудитория - молодые люди в возрасте от 22 до 25 лет, указано в исследовании.

Причины покупок

По данным опроса, около трети опрошенных (33%) россиян совершают ночные покупки с целью порадовать себя после тяжелого дня. Еще 29% респондентов отмечают нехватку времени днем, поэтому выбирают для покупок ночное время. 24% россиян ночью легче принять взвешенное решение.

При этом половина респондентов (50%) считают ночные покупки обычным явлением современной жизни, 25% признают их вредной привычкой, но допускают возможность таким образом себя побаловать. Только 7% опрошенных считают ночные покупки пустой тратой денег.

Что покупают ночью

По данным исследования, ночью покупатели чаще берут "нужное и срочное" или планируют крупные приобретения. У клиентов "Золотого яблока" в ночное время наиболее популярны уходовая и декоративная косметика. Пользователи "Авито" предпочитают заказывать ночью запчасти, стройматериалы, одежду и обувь.

Об опросе

Опрос проводился в августе 2025 года среди 1 200 человек по всей России.