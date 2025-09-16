Оценивать будут все аспекты работы заведений, включая решение нестандартных ситуаций, сообщила руководитель Ферего Галина Драгни

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) объявила о старте приема заявок на проверку ресторанов и отелей в России по аналогии с Michelin, в том числе по заказу министерств туризма регионов страны. Об этом ТАСС сообщила руководитель организации Галина Драгни.

Ранее Драгни сообщала ТАСС о том, что в 2025 году Ферего увеличит количество тайно проверяемых ресторанов и отелей в России по аналогии с Michelin на 40% в сравнении с прошлым годом.

"Федерация ревизоров гостеприимства объявляет о старте приема заявок на участие в новом сезоне рейтинга объектов индустрии гостеприимства. В течение шести месяцев профессиональные эксперты проведут комплексную оценку 700 объектов по всей России. К участию в рейтинге приглашаются как новые, так и уже зарекомендовавшие себя отели и рестораны, также приглашаем администрации городов, которые занимаются развитием гастрономического туризма и туризма в целом", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, ревизоры оценят все аспекты работы заведения: от телефонного бронирования до решения нестандартных ситуаций. Эксперты также учтут атмосферу, дизайн интерьера, качество кухни, уровень сервиса, мастерство подачи блюд и общее гостеприимство.

"По итогам проверки участники получат детальный чек-лист с оценкой своих достижений и областей для улучшения. Лучшие представители индустрии будут приглашены на деловую церемонию награждения в феврале 2026 года, где получат знак доверия "Федерация ревизоров рекомендует", и попадут в элитный путеводитель", - уточнила Драгни.

Российский аналог системы Michelin позволит сделать путешествия по России не только комфортнее, но и повысит их уровень - в этом, как отметила руководитель федерации, гид ревизоров (Revizors guide) поддерживают сами рестораторы и отельеры.