В Новосибирской области объем выдачи IT-ипотеки превысил 20 млрд рублей

В 2025 году сотрудникам выдали почти 500 кредитов

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Более 20 млрд рублей составил объем выдачи ипотеки для IT-специалистов в Новосибирской области, где IT-сектор составляет важную часть экономики, с 2022 года. Льготная ипотека стала самой популярной мерой поддержки для работников отрасли, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Новосибирской области вклад сферы "Информация и связь" в валовой региональный продукт превышает 4%, что сопоставимо со сферами сельского хозяйства и строительства. Этот показатель выше среднего по стране и Сибири.

"В 2025 году сотрудникам IT-компаний региона выдано почти 500 кредитов на 3,4 млрд рублей. С начала внедрения меры поддержки в 2022 году - более 3,5 тыс. IT-ипотек на 24,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Региональные меры поддержки по поручению направлены на развитие кадрового потенциала - это доплаты молодым преподавателям IT-дисциплин, единовременные выплаты учителям информатики - победителям предметной олимпиады.

"IТ-компании региона активно участвуют в подготовке и повышении квалификации специалистов. Совместными усилиями в вузах и колледжах уже создано порядка 40 цифровых лабораторий и кафедр", - рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

В Новосибирской области зарегистрировано более 3 тыс. IT-компаний, совокупный оборот которых по итогам 2024 года превысил 190 млрд рублей. Наиболее известные местные компании - "Элтекс", "Юзергейт", 2ГИС, ЦФТ, "Арка Технолоджиз". Открыты представительства крупнейших российских цифровых экосистем - Яндекс, Сбер, VK. В отрасли задействовано порядка 30 тыс. специалистов.