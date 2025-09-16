Пекин вложился в новые рынки сбыта в развивающихся странах, сообщает газета

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Китай последние десять лет вкладывал средства в инфраструктуру развивающихся стран и тем самым хорошо подготовился к торговой войне с США, инициированной президентом Дональдом Трампом. Такое мнение высказала американская газета The New York Times (NYT).

"Китай разрабатывал эту стратегию годами. Более десяти лет он инвестировал в строительство инфраструктуры в развивающихся странах. Эти средства помогли Китаю наладить экономические связи и получить влияние на регионы, которые играют все более важную роль в его стремлении переориентировать торговлю с США на остальной мир", - пишет газета.

NYT отмечает, что после введения Трампом пошлин экспорт КНР в США сократился примерно на 15%, но при этом общий объем китайского экспорта не снизился, так как просто был перенаправлен на другие рынки. Более того, продолжает газета, профицит торгового баланса Китая по состоянию на август в годовом исчислении вырос с $612,6 млрд до $785,8 млрд. "Его профицит со странами Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Европы стремительно растет. Китайские бренды электромобилей буквально штурмуют новые рынки в Европе и Юго-Восточной Азии, а в Африке стремительно растут продажи китайских солнечных панелей", - указывает издание.

Таким образом, резюмирует The New York Times, Китай может поддерживать рост своей экономики, даже несмотря на американские пошлины. Более того, Пекин даже "поиграл мускулами, бойкотируя покупку соевых бобов из США", тем самым серьезно ударив по фермерам американского Среднего Запада. "У Китая есть значительные рычаги влияния, и он не боится их использовать", - считает газета.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в 10%. Одновременно с этим Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20-процентной пошлины за якобы недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Этот срок истекал 12 августа, но Трамп заявил, что подписал указ, который откладывает еще на 90 дней введение повышенных пошлин на товары из Китая.