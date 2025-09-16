Зарегистрироваться в приложении Cheq можно при наличии паспорта и действующей индийской визы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сбербанк стал партнером индийского приложения Cheq, которое позволит российским туристам совершать безналичные платежи в Индии. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Мобильное приложение доступно для IOS и Android. Зарегистрироваться в нем можно при наличии паспорта и действующей индийской визы.

Чтобы активировать кошелек, уже в Индии нужно встретиться с агентом партнера, назначив встречу через приложение, услуга доступна во всех крупных городах Индии. После активации электронный кошелек можно пополнить через "Сбербанк онлайн".

Другие операции доступны с помощью QR-кода.

"Безналичные переводы между Россией и Индией - наш приоритет, ведь сейчас отношения двух стран очень динамично развиваются: растут и экономические связи, и туризм, и миграционные потоки. Трудовые мигранты из Индии уже могут переводить деньги из России в свою страну по номеру счета, а индийские студенты - оплачивать обучение в российских вузах. Сейчас мы сделали еще один шаг и предложили российским туристам решение для безналичных платежей в Индии. Выбрали оплату по QR-коду, которая в Индии широко распространена, и вернули привычный россиянам безнал даже за границей", - сообщил зампредседателя правления банка Анатолий Попов.