По данным портала, Анкара планирует потратить около $13 млрд

ТОКИО, 16 сентября. /ТАСС/. Турция намерена частично финансировать строительство кораблей путем продажи вооружений странам Азии на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил портал Nikkei Asia со ссылкой на аналитиков.

"Турция рассчитывает частично финансировать модернизацию флота путем агрессивной экспортной политики в отношении дружественных и союзных стран, поскольку споры вокруг Южно-Китайского моря, напряженность между Пакистаном и Индией и прочие проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе повышают спрос [на вооружение]", - сказал интернет-изданию эксперт эмиратского исследовательского центра Trends Research & Advisory Серхат Сюха Чубукчуоглу.

По данным Nikkei Asia, Анкара намерена потратить на модернизацию военно-морского флота около $13 млрд, часть средств правительство планирует получить путем экспорта. Портал сообщил, что Турция в 2025 году уже подписала соглашения с Индонезией на поставку фрегатов. Ранее Турция уже подписывала соглашения на поставку кораблей в Малайзию, Пакистан, Туркменистан и Азербайджан. В 2027 году ожидаются новые поставки патрульных кораблей в Малайзию.

Как сообщается в публикации, в минувшем году Анкара занимала 11-е место в мире по объемам экспорта вооружений и 17-е место по военным расходам. В прошлом году республика экспортировала вооружение на сумму почти $7,1 млрд. При этом в бюджет текущего года правительство заложило 1,6 трлн лир (около $38,7 млрд) на оборонные расходы.