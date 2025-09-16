Наиболее заметное снижение ассортимента в июле зафиксировали в алкогольной продукции и детских товарах

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ассортимент продовольственных товаров в российской рознице в июле 2025 года сократился на 2,3% в годовом сравнении, непродовольственных - на 1,8%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследовательскую компанию "Нильсен". Аналитики отмечают, что сокращение ассортимента продукции происходит из-за оптимизации полочного пространства в магазинах.

Как пишет газета, больше всего в июле снизился ассортимент алкогольной продукции (на 5,6%) и детских товаров (на 5,1%). Вывод новой продукции среди непродовольственных товаров сократился в сегменте средств по уходу за детьми(на 8,3%) и средств по уходу за лицом (снижение на 7,3%). При этом небольшой рост отмечается в отдельных категориях, в сегменте товаров для гигиены он составил 1%.

В "Нильсен" считают, что к сокращению продукции на полках приводит снижение запусков новинок. Аналитики отмечают, что год назад эта деятельность активно развивалась, что особенно актуально для съестных продуктов. А в непродуктовом сегменте тенденция объясняется также перетоком продаж в другие каналы, в основном онлайн.

"Сейчас ритейлеры пришли к той точке, в которой можно делать выводы об успешности ранее запущенных марок, и в условиях ограниченности полочного пространства выводят с него те, которые не пользуются популярностью у покупателей", - отмечает директор "Нильсен" по работе с клиентами Салтанат Нысанова.

По данным "Коммерсанта", торговые сети сами отмечают тенденцию на сокращение. В X5 газете заявили, что в первой половине 2025 года средняя торговая площадь магазинов X5 Group снизилась на 0,9% на фоне активного развития магазинов "у дома" и жестких дискаунтеров с меньшей торговой площадью. Ассортимент также оптимизировался - в среднем на 15-20% за последние три года. В "Ленте" газете сообщили, что пересматривают ассортимент, оставляя только наиболее востребованные позиции, а освободившуюся площадь предлагают различным сервисам и предпринимателям в субаренду.