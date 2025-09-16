Президент Южной Кореи "Ли Чжэ Мён решительно против того, чтобы компании столкнулись с ущербом из-за правительства" и "не считает возможным сдавать позиции Соединенным Штатам везде, где они хотят"

СЕУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Переговоры Республики Корея и США о сделке по пошлинам находятся в тупике. Об этом сообщило агентство Newsis со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

"Впервые переговоры с определенной страной находятся в тупике так долго, мы испытываем затруднения. Мы ведем переговоры, ставя национальные интересы во главу угла", - сказал неназванный представитель администрации.

Как добавил южнокорейский чиновник, президент Южной Кореи "Ли Чжэ Мён решительно против того, чтобы компании столкнулись с ущербом из-за правительства" и "не считает возможным сдавать позиции Соединенным Штатам везде, где они хотят". По его словам, президент намерен заключить соглашение как можно быстрее, но и не станет уступать в вопросах, связанных с интересами южнокорейских компаний, только из-за сроков.

Южнокорейская продукция облагается сбором в 25%, пишет Рёнхап. В конце июля Республика Корея и США достигли договоренностей, в результате которых Вашингтон согласился взимать с южнокорейских товаров таможенные сборы в 15%. Взамен Республика Корея обещала инвестировать в экономику США $350 млрд, а также закупить энергоресурсы на $100 млрд.

Агентство Yonhap в свою очередь указывает, что неизвестно, когда эти договоренности вступят в силу, из-за переговоров по деталям соглашения. Сторонам нужно согласовать структуру инвестиционного фонда, планы и распределение доходов от него.