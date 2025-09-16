ЧЭМК заменит устаревшие пожарные машины современными

Новые автомобили адаптированы к условиям металлургического предприятия, поэтому характеризуются уменьшенной высотой

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) - перешедший в собственность государства крупнейший в России производитель ферросплавов - обновит парк 30-летних автомобилей ведомственной пожарной части. Планируется постепенно заменить всю устаревшую технику современными машинами, сообщили ТАСС в пресс-службе ЧЭМК.

"Пожарная часть ЧЭМК впервые за последние годы пополнилась новым автомобилем. В эксплуатацию введена пожарная автоцистерна на шасси "Урал Next". Это первая из машин, которые должны прийти на смену автотехнике 90-х годов, составляющей основу существующего парка пожарной части комбината. Принято стратегическое решение постепенно заменить все устаревшие пожарные машины", - сказали в пресс-службе.

На комбинате пояснили, что новые автомобили адаптированы к условиям металлургического предприятия, поэтому характеризуются уменьшенной высотой, что позволяет им работать непосредственно в цехах. Их оснащают современными насосами и емкостями для воды и пенообразователя, оборудованием, которое позволяет справляться с возгораниями на сложных промышленных объектах.

"А что касается аппаратов на сжатом воздухе, то они закреплены прямо в кабине, чтобы пожарные могли их надевать прямо по пути к месту тушения. Это экономит время реагирования. Техника оснащена рукавами, стволами, лестницами разных типов и аварийно-спасательным инструментом", - добавили на комбинате.

АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" - крупнейший производитель ферросплавов в России. В соответствии с реализованным судебным решением о полном изъятии акций трех заводов (АО "ЧЭМК", АО "КФ" и АО "СЗФ") в пользу Российской Федерации в настоящее время акции каждого из трех заводов принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.

В состав АО "ЧЭМК" входят владивостокский филиал "Владпром", осуществляющий портовые услуги по хранению и перевалке, также ОСП "Горнодобывающее управление" (поселок Харп, ЯНАО), которое производит добычу хромовой руды. Кроме того, входят интинский участок "Марганец Коми" (г. Инта, Республика Коми), осуществляющий геологические работы, и Златоустовский транспортный участок (пос. Магнитка, Челябинская область).