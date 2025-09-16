Дополнительные ограничения введут на поставки квантовых компьютеров, машин для производства полупроводников и интегральных схем

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия в обход Вассенаарских договоренностей, подписанных и Россией, взяла на себя новые полномочия по контролю за экспортом ЕС оборудования двойного назначения с целью лишить РФ этого оборудования. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По сведениям издания, ЕК в нарушение многолетней практики заявила, что вводит дополнительные ограничения на экспорт из ЕС так называемого оборудования двойного назначения, включая квантовые компьютеры, машины для производства полупроводников и интегральные схемы. "Единообразные меры контроля на уровне ЕС гарантируют эффективность и прозрачность, сохраняя при этом конкурентоспособность сообщества и равные условия для экономических операторов", - говорится в заявлении Брюсселя.

До сих пор ЕС, как напоминает FT, составлял списки товаров двойного назначения при достижении международного консенсуса в рамках Вассенаарских договоренностей. По словам нидерландского депутата Европарламента Барта Гроотхейса, эксперта по кибербезопасности, ЕК впервые принимает подобное решение без согласования с другими участниками соглашения.

Помимо машин для производства микросхем, к новой продукции, подпадающей под ограничения ЕС, относятся квантовые технологии, такие как криогенные системы охлаждения, высокотемпературные покрытия и 3D-принтеры. Компаниям, желающим экспортировать их, необходимо будет подать заявку на получение лицензии. Расширенный список вступит в силу в ноябре при отсутствии возражений со стороны государств-членов или Европарламента.

Как отмечает газета, Брюссель ввел ряд санкций против России, включая экспорт товаров двойного назначения, но эти меры требуют повторного утверждения каждые шесть месяцев, что затрудняет их соблюдение.

Вассенаарские договоренности были заключены в 1996 году. Их подписали 42 страны, включая США и Россию. Цель этих договоренностей - гарантировать, что экспорт товаров двойного назначения "не способствует развитию или укреплению военного потенциала", и предотвратить их приобретение террористическими группировками.