МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,46%, до 2 822,91 пункта, индекс РТС рос на 0,46% - до 1 069,51 пункта.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 825,78 пункта (+0,57%), индекс РТС составлял 1 071,58 пункта (+0,57%).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,28% и находился на уровне 2 817,66 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.