ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе визита в его страну американского президента Дональда Трампа рассчитывает на заключение окончательного торгового соглашения между Великобританией и США. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее данным, Трамп может рассчитывать на теплый прием, так как правительство Стармера пытается использовать его приезд, чтобы заключить с США выгодное торговое соглашение, ведь на североамериканскую страну приходится 18% от общего объема британской торговли. В частности, указывает WP, маршрут передвижения американского лидера будет составлен таким образом, чтобы избежать проезда кортежа Трампа мимо запланированных манифестаций в знак протеста против его приезда. Издание напомнило, что в мае Вашингтон согласился снизить пошлины на продукцию автомобильного и аэрокосмического секторов Британии, но по другим секторам, таким как фармацевтика, сталелитейная и алюминиевая промышленность, окончательного соглашения достигнуто не было.

По информации WP, Трамп и Стармер могут подписать также соглашение о технологическом партнерстве и крупных инвестициях в ядерную энергетику, что позволит странам "расширить сотрудничество в области оборонных технологий".

Как ранее сообщили в Белом доме, Трамп совершит второй государственный визит в Соединенное Королевство с 16 по 18 сентября. Ожидается, что президент США будет принят королем Карлом III в Виндзорском замке.

Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.