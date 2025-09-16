"Русхимальянс" требует взыскать неотработанный аванс в размере $7,392 тыс.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил до 14 октября рассмотрение иска "Русхимальянса" (оператор проекта строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге) на $7,4 тыс. к американо-британской консалтинговой компании Refinitiv, следует из картотеки арбитражных дел.

"Русхимальянс" требует взыскать неотработанный аванс в размере $7,392 тыс.

Ранее сообщалось, что "Русхимальянс" в конце июля 2024 года подал исковое заявление на 650,1 тыс. руб. к Refinitiv Limited (британское подразделение консалтинговой компании).

Refinitiv Limited является поставщиком данных о финансовых рынках. Компания предлагает информацию, аналитические материалы и технологии в области финансовых рынков.