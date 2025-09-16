В компании отметили, что уже выпустили новое приложение

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новое приложение Т-банка под названием Т Catch было удалено из App Store на следующий день после его выпуска. Однако банк уже выпустил новую версию своего приложения, говорится в Telegram-канале Т-банка.

"Многие из вас успели обновить приложение, чтобы снова бесконтактно платить iPhone. Но не все - сейчас приложение удалено из App Store и поэтому мы сделали новое", - сказано в сообщении.

Новое приложение Т-банка оснащено функцией оплаты через iPhone. Теперь пользователи Apple смогут оплачивать покупки с помощью телефона.

В феврале 2023 года Евросоюз ввел санкции против Росбанка и Т-банка из-за специальной военной операции России на Украине.