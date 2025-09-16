Глава компании Максим Соколов отметил необходимость сконцентрировать усилия на запуске кроссовера Lada Azimut

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Автоваз" будет проводить разработку и освоение новых поколений моторов, которые будут устанавливаться на кроссовер Lada Azimut и другие модели Lada. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Об актуализации планов "Автоваза" рассказал первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "Автоваз" Евгений Шмелев. Он подтвердил, что, помимо продолжения работ над Lada Azimut, будет проводиться разработка и освоение новых поколений моторов, которые будут устанавливаться на новинку и другие модели Lada", - говорится в сообщении по итогам международной конференции поставщиков в Тольятти.

Как отметил глава "Автоваза" Максим Соколов, слова которого приводит пресс-служба, несмотря на снижение объемов российского автомобильного рынка, "Автоваз" не останавливает работу над будущими проектами.

"В настоящее время необходимо сконцентрировать усилия на запуске Lada Azimut. Мировая премьера автомобиля на Петербургском экономическом форуме стала знаковым событием этого года. Перспективный кроссовер на модернизированной платформе Lada Vesta был очень тепло встречен экспертным сообществом, и теперь только от нас с вами зависит успех этого проекта", - подчеркнул он.

Об автомобиле

Lada Azimut - новый кроссовер "Автоваза" на собственной российской платформе Vesta. В начальной комплектации автомобиль будет оснащен модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л. с. соответственно, а также шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В будущем кроссовер также получит турбированную версию двигателя мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал Соколов, компания планирует запустить серийное производство Lada Azimut в первой половине 2026 года. Продажи начнутся на рубеже второго и третьего кварталов.