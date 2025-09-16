Наряду с Грецией вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия

АФИНЫ, 16 сентября. /ТАСС/. Греция вместе с Италией, Испанией, Францией и Венгрией заблокировала предложение ЕС о введении новых ограничений на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает греческий информационный портал pronews.gr.

По его данным, Греция впервые с 2022 года, когда начались военные действия на Украине, заблокировала решение ЕС о неблагоприятных для России правилах. "В частности, она отказалась вводить ограничения на получение виз для граждан России. Эти ограничения привели бы к катастрофическим последствиям для туризма в регионах, где еще есть российские туристы, например на Ионических островах", - пишет издание.

Оно отмечает, что россияне тратят в среднем €1 300 в день, в то время как средний турист тратит €567. До 2015 года российские туристы тратили около €900 (средний турист тогда оставлял в Греции около €600).

Согласно изданию, если не будут выдаваться долгосрочные визы, то вместе с туризмом серьезно пострадает и русская община в Греции. Россия также примет аналогичные меры в отношении греков, что приведет к дальнейшему резкому падению экспорта. Наряду с Грецией вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, 10% жителей которого имеют российский паспорт, не воспользовался правом вето.