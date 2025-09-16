Инструмент будет бесплатным для пользователей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Яндекс Директ" тестирует инструмент, который быстро создает простые сайты для бизнеса, говорится в сообщении "Яндекса".

В компании добавили, что инструмент рассчитан на предпринимателей, у которых нет опыта в создании лендингов (веб-страница, созданная с целью маркетинговой или рекламной кампании), мало времени на настройку продвижения или ограниченный бюджет. Пользователю не требуется специальных знаний для созданий страницы - в генерации заголовков, текстов и картинок помогают нейросети. Инструмент будет бесплатным для пользователей.

Лендинг можно использовать сразу после публикации, в нем настроены сбор заявок и аналитика, а сама страница интегрирована в "Яндекс Директ". Если потребуется, можно вернуться к ее редактированию в нужный момент. При этом работа страницы не зависит от подключенных рекламных опций.

Сейчас создание сайтов работает только в веб версии, но в ближайшие месяцы функционал и доступность инструмента будет расширяться, предоставляя больше возможностей для продвижения бизнеса предпринимателям.