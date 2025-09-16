Новый этап стандартов по маркировке косметики и бытовой химии начинается с начала октября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 31 млн средств для макияжа и гигиены полости рта и зубов промаркировано с начала регистрации участников в системе "Честный знак" в марте 2025 года. Новая волна обязательных требований по маркировке косметики и бытовой химии стартует с начала октября, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

"Из промаркированных товаров до старта третьей волны маркировки 1 октября 2025 года 23 млн - это уходовая косметика, а около 6,5 млн единиц - средства для полости рта. Среди лидеров ополаскиватели для рта (4,9 млн), кремы для рук (4,2 млн) и лица (2,5 млн), губные помады и блески (2,1 млн), зубные пасты (1,5 млн)", - говорится в сообщении.

Представитель производителя Synergetic Ольга Кадушкина рассказала, что компания подготовила 40 линий и участков к переходу на обязательную маркировку товаров, из них 9 участков третьей волны. "Технологические процессы по этапам обязательной маркировки на предприятии компании заблаговременно модернизированы и интегрированы с "Честным знаком". Это позволило обеспечить бесперебойный выпуск маркированной продукции в установленные законодательством сроки", - приводятся в сообщении ее слова.

В ЦРПТ отметили, что уже сейчас в торговых сетях можно найти промаркированную продукцию. "Вся необходимая инфраструктура полностью готова к работе с промаркированной бытовой химией и косметикой. Несмотря на то, что обязательная продажа товаров этой группы на кассах наступит только в июле 2026 года, мы уже сейчас видим на полках значительное количество продукции с кодами. Уверены, что маркировка повысит прозрачность рынка и усилит доверие покупателей к происхождению и качеству приобретаемой косметики", - отметила руководитель управления по развитию и взаимодействию с ГИС розничной сети "Магнит" Ольга Фабрикантова, которую цитирует пресс-служба.

Как проинформировали в ЦРПТ, участники рынка начали подготовку к маркировке заранее: в течение года шел эксперимент, а после его завершения у компаний из третьей волны было еще семь месяцев для адаптации производственных процессов. "Рассчитываем, что внедрение пройдет спокойно. Уже сейчас многие участники группы "Косметика и бытовая химия" готовятся к маркировке средств гигиены, эксперимент по которым стартует в ближайшее время", - прокомментировала руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.

Первый этап обязательной маркировки стартовал 1 марта 2025 года: компании зарегистрировались в системе "Честный знак". С 1 мая маркировка распространилась на мыло, моющие средства и бытовую химию, с 1 июля на средства для волос и для бритья, дезодоранты и ароматизаторы, с 1 октября начнут маркировать средства для макияжа и гигиены полости рта и зубов. Наносить коды маркировки на бритвы, лезвия и бритвенные станки участники рынка будут с 1 декабря текущего года.