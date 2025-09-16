В приложении "Алиса" появилась возможность "оживлять" фотографии

остаточно добавить картинку, ввести запрос с описанием сюжета - и нейросеть сгенерирует видео длительностью четыре секунды

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" расширил возможности мобильного приложения умного помощника "Алиса" - нейросеть способна "оживлять" фотографии и другие статичные изображения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В мобильном приложении "Алиса" пользователи теперь могут оживлять с помощью нейросети фотографии и другие статичные изображения. Достаточно добавить картинку, ввести запрос с описанием сюжета - и нейросеть сгенерирует видео длительностью 4 секунды. Алиса комбинирует в кадре физически правдоподобное поведение объектов со стилистикой исходного изображения", - рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что новая функция в настоящее время доступна бесплатно всем пользователям приложения.

"В будущем новая возможность также появится на сайте alice.yandex.ru, в приложении "Яндекс" с "Алисой" и в "Яндекс браузере", - добавили в пресс-службе.