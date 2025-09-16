Дело о банкротстве химфармзавода в Приангарье продолжат рассматривать в октябре

Судебное заседание перенесли на 14 октября

ИРКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области отложил на 14 октября рассмотрение иска о банкротстве Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

С иском о банкротстве предприятия обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Иркутской области. 28 января 2025 года началось рассмотрение иска. Завод подал ходатайство об отложении судебного заседания с целью заключения мирового соглашения. Ходатайство было удовлетворено, судебное заседание несколько раз откладывалось. В августе суд отложил на 16 сентября рассмотрение дела "в связи с удовлетворением ходатайства представителя ФНС России и общества об отложении судебного заседания с целью заключения мирового соглашения"

"Судебное заседание отложено до 12:00 (07:00 мск) 14 октября 2025 года", - говорится в материалах дела.

Размер задолженности предприятия по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 333,7 млн рублей. В декабре 2022 года управление ФНС по области обращалось с требованием признать завод банкротом из-за задолженности в 356 млн рублей. В мае 2023 года стороны заключили мировое соглашение.

Строительство химико-фармацевтического завода в Усолье-Сибирском началось в 1966 году, в 1970 году состоялся запуск промышленного производства первой субстанции - анальгина. В советский период этот завод был единственным производителем ряда препаратов. В 2002 году его акционировали, он входит в перечень системообразующих организаций Иркутской области. По данным с сайта завода, предприятие занимается разработкой и промышленным производством фармацевтических субстанций, в том числе психотропных и сильнодействующих, а также выпуском лекарственных препаратов.