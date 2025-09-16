Компания привлекала к работе подрядчиков среди представителей гуманитарных профессий, которые обучали чат-бот Google Gemini и программу поиска AI Overviews, оценивая, редактируя или переписывая их ответы на запросы пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Google уволила более 200 специалистов, занимавшихся обучением искусственного интеллекта (ИИ), на фоне растущего недовольства условиями труда. Об этом сообщил американский журнал Wired.

Компания привлекала к работе подрядчиков среди представителей гуманитарных профессий, которые обучали чат-бот Google Gemini и программу поиска AI Overviews, оценивая, редактируя или переписывая их ответы на запросы пользователей. При этом, по словам собеседников журнала из числа бывших сотрудников компании, Google платила специалистам от некоторых компаний-подрядчиков меньше, чем сотрудникам, нанятым через главного подрядчика GlobalLogic. Как считают собеседники издания, на фоне приема на работу новых сотрудников компания также пытается избавиться от старых, в частности, обязывая их присутствовать на работе очно, несмотря на то, что у сотрудников нет такой возможности. По словам уволенных специалистов, их лишили работы без предупреждения, сославшись на "сворачивание проекта". Как пишет Wired, некоторые специалисты опасаются увольнения из-за того, что, по их мнению, их может заменить ИИ.

По информации издания, привлеченные к работе специалисты, вероятно, тренировали программу, которая в дальнейшем сможет обучать ИИ и оценивать качество его ответов без помощи человека.